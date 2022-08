Traffico Roma del 08-08-2022 ore 17 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 8 agosto 2022) Luceverdedei ritrovati in studio Tiziano Raimondi sul Raccordo Anulare brevi coda in carreggiata esterna per un incidente avvenuto all’altezza dello svincolo di via Aurelia ci spostiamo su via Appia per lavori rallentamenti o code tra l’aeroporto di Ciampino e raccordo anulare nelle due direzioni mentre resta chiusa per un incendio via della Magliana all’altezza della Stazione Muratella sempre nelle due direzioni per quanto riguarda il trasporto pubblico nuovi di potatura da questa mattina in via Prenestina fino a venerdì 12 agosto chiusa la sede tranviaria tra Largo Preneste e piazzale Prenestino modifiche per le linee tram 51419 le linee 514 sono sostituite da Busto sull’intero percorso mentre quelli della linea 19 sono sostituiti da bus tra Porta Maggiore e Piazza dei Gerani si lavora di notte invece su via Pontina fino al 13 di agosto in fascia oraria 21:36 ...