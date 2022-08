TG1 | Emma D' Aquino fatta fuori dalla RAI | ecco dove la rivedremo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo aver salutato la coduzione del suo amato telegiornale,d’è pronta a condurre un programma molto seguito targato Rai. Ve la ricorderete forse per averla vista come inviata di Porta a Porta. Stiamo parlando did’, nota giornalista Rai. Tra i tanti memorabili servizi giornalistici ci fu anche quello riguardante gli attentati dell’11 settembre, che documentò come inviata.d’ha seguito tutti i più importanti casi di cronaca italiana, dal delitto di Cogne sino a quello di Meredith Kercher. La giornalista ha lavorato su Rai due, al TG, salvo poi trasferirsi sul primo canale della tv di stato. Lì è approdata in veste di conduttrice del telegiornale nazionale. Ma la d'non si è fermata ai soli programmi di informazione. La ...