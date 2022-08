Sassuolo, Carnevali: «Raspadori? La situazione deve chiudersi il prima possibile» (Di lunedì 8 agosto 2022) Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Mediaset della situazione Raspadori Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Mediaset della situazione Raspadori. Le sue dichiarazioni: «La situazione deve chiudersi il prima possibile in un modo o nell’altro. La volontà del ragazzo è quella di andare in un grande club. Stiamo parlando con il Napoli e in questa settimana si potrebbe chiudere con gli azzurri. Non è una trattativa semplice ma vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 agosto 2022) Giovanni, ad del, ha parlato ai microfoni di Mediaset dellaGiovanni, ad del, ha parlato ai microfoni di Mediaset della. Le sue dichiarazioni: «Lailin un modo o nell’altro. La volontà del ragazzo è quella di andare in un grande club. Stiamo parlando con il Napoli e in questa settimana si potrebbe chiudere con gli azzurri. Non è una trattativa semplice ma vedremo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

