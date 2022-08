Roma, turista rifiuta avance di un iracheno: lui le rompe il naso e distrugge la mascella (Di lunedì 8 agosto 2022) Roma, 8 ago — Ritrovarsi con il naso rotto e la mascella disintegrata a furia di pugni per aver respinto le avance di un uomo: è l’orribile vicenda di cui è caduta vittima una turista norvegese in viaggio nella Capitale, massacrata da un iracheno per avergli rifilato un chiaro «due di picche». A rendere ancora più assurda la vicenda è il fatto che i due erano compagni di comitiva, un gruppo di quattro amici dalla Norvegia che aveva scelto la Città eterna come meta estiva. Lo riferisce Il Messaggero. La ragazza si trova ora ricoverata all’ospedale Santo Spirito con prognosi superiore al mese, seguita dai medici specializzati in chirurgia maxillofacciale impegnati a farle recuperare la funzionalità di naso e mandibola, gravemente compromessi dalla furia bestiale ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 8 agosto 2022), 8 ago — Ritrovarsi con ilrotto e ladisintegrata a furia di pugni per aver respinto ledi un uomo: è l’orribile vicenda di cui è caduta vittima unanorvegese in viaggio nella Capitale, massacrata da unper avergli rifilato un chiaro «due di picche». A rendere ancora più assurda la vicenda è il fatto che i due erano compagni di comitiva, un gruppo di quattro amici dalla Norvegia che aveva scelto la Città eterna come meta estiva. Lo riferisce Il Messaggero. La ragazza si trova ora ricoverata all’ospedale Santo Spirito con prognosi superiore al mese, seguita dai medici specializzati in chirurgia maxillofacciale impegnati a farle recuperare la funzionalità die mandibola, gravemente compromessi dalla furia bestiale ...

