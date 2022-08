Marcinelle | Mattarella | “Sacrificio emigrati ha segnato identità Italia”

(Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – “L’emigrazione dei nostri connazionali e ilche questa ha comportato hannol’dell’e anche lo stesso processo d’integrazione europea”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in occasione del 66esimo anniversario della tragedia die della 21esima Giornata nazionale deldel lavorono nel mondo. “Rivolgo un commosso pensiero ai minatori che l’8 agosto 1956 perirono a. Quella tragedia costò la vita, tra gli altri, a 136 connazionali – si legge nel messaggio – Dal 2001 la ricorrenza è stata proclamata ‘Giornata nazionale deldel lavorono nel mondo’ affinché, nel ricordo di quanto ...

'Rivolgo un commosso pensiero ai minatori che l'8 agosto 1956 perirono a Marcinelle', afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricordando come dal 2001 la ricorrenza sia stata proclamata 'Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo'. L'incendo, scoppiato l'8 agosto 1956, causò la morte di 262 persone, tra cui 136 italiani. Dei 262 operai periti 136 erano italiani, quasi tutti provenienti dal mezzogiorno d'Italia. L'incidente è il terzo per numero di vittime tra gli immigrati italiani all'estero dopo i disastri di Monongah.