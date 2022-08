Manchester United, Giggs accusato di aver aggredito l’ex compagna: al via il processo (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo una lunga attesa, è finalmente cominciato il processo che coinvolge l’ex calciatore Ryan Giggs. L’uomo è accusato di aggressione e lesione personale nei confronti di Kate ed Emma Grevill, rispettivamente ex compagna e sorella. Arrestato nell’autunno del 2020, si era dichiarato non colpevole. Il processo, che dovrebbe avere una durata di dieci giorni all’incirca, era tuttavia slittato per via delle conseguenze della pandemia. l’ex calciatore del Manchester United dovrà comparire presso il tribunale di Manchester davanti alla giudice Hilary Manley. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Dopo una lunga attesa, è finalmente cominciato ilche coinvolgecalciatore Ryan. L’uomo èdi aggressione e lesione personale nei confronti di Kate ed Emma Grevill, rispettivamente exe sorella. Arrestato nell’autunno del 2020, si era dichiarato non colpevole. Il, che dovrebbee una durata di dieci giorni all’incirca, era tuttavia slittato per via delle conseguenze della pandemia.calciatore deldovrà comparire presso il tribunale didavanti alla giudice Hilary Manley. SportFace.

