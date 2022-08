I luoghi dove l'estate è più cool (Di lunedì 8 agosto 2022) Spiagge esclusive e divertimento assoluto, in angoli di paradiso affacciati sulle acque cristalline del Mediterraneo. dove andare per trovare il glamour, gli aperitivi mondani, le cena social con vista, i negozi del fashion e l’intrattenimento che torna a brillare in questa estate 2022. Bagni Fiore (Kristen Pelou) In Liguria, il centro del lusso è presso Belmond, da anni pioniere nella hotellerie che continua a perpetuare la leggendaria arte del viaggiare con stile, parte del gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. A vestire infatti i leggendari giardini dello Splendido Hotel di Portofino e i Bagni Fiore, una delle spiagge più esclusive della riviera, sono le collezioni signature di Dior. Le decorazioni e gli oggetti della Maison accompagnano l’ospite nei punti chiave fra residenza e mare per godere una vacanza da sogno: la Spa fornita con i ... Leggi su panorama (Di lunedì 8 agosto 2022) Spiagge esclusive e divertimento assoluto, in angoli di paradiso affacciati sulle acque cristalline del Mediterraneo.andare per trovare il glamour, gli aperitivi mondani, le cena social con vista, i negozi del fashion e l’intrattenimento che torna a brillare in questa2022. Bagni Fiore (Kristen Pelou) In Liguria, il centro del lusso è presso Belmond, da anni pioniere nella hotellerie che continua a perpetuare la leggendaria arte del viaggiare con stile, parte del gruppo LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton. A vestire infatti i leggendari giardini dello Splendido Hotel di Portofino e i Bagni Fiore, una delle spiagge più esclusive della riviera, sono le collezioni signature di Dior. Le decorazioni e gli oggetti della Maison accompagnano l’ospite nei punti chiave fra residenza e mare per godere una vacanza da sogno: la Spa fornita con i ...

