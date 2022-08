Elezioni, Calenda: “Il patto l’ha rotto Letta, l’avevo avvertito”. Salvini: “Flat tax al 15%”. Raggi out, Conte: “Nel vincolo dei due mandati”. Casalino e Di Battista non si candidano (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader della Lega attacca Gelmini, Carfagna, Brunetta. Scaduto il termine per partecipare alle «parlamentarie» del Movimento 5 Stelle. Forza Italia parla di riforma per il presidenzialismo «da condividere con tutti» Leggi su lastampa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il leader della Lega attacca Gelmini, Carfagna, Brunetta. Scaduto il termine per partecipare alle «parlamentarie» del Movimento 5 Stelle. Forza Italia parla di riforma per il presidenzialismo «da condividere con tutti»

AlexBazzaro : Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi d… - AnnalisaChirico : La strategia di Enrico Letta - stiamo con Fratoianni&Bonelli per i numeri, con Calenda per la politica- convincerà… - Agenzia_Ansa : Calenda: 'Non intendo andare avanti con l'alleanza con il Pd. Non mi sento a mio agio con questo, non c'è dentro co… - GIANGI774 : Immaginate se: 1) Fosse stato Renzi a fare ciò che sta facendo Calenda; 2) Fosse stato Renzi a candidare la moglie… - Livio15605215 : RT @AlexBazzaro: Non c’è nessun terzo polo. Renzi e Calenda sono una stampella esterna del Pd con il quale sono pronti ad allearsi dopo le… -