Cultura della memoria e prigione delle idee. Cosa non deve fare il Pd secondo Polillo (Di lunedì 8 agosto 2022) “Ora e sempre resistenza”. Con queste parole si chiudevano i versi di Piero Calamandrei, nella “lapide dell’ignominia” posta nell’atrio del Palazzo comunale di Cuneo, nel 1952. Ricorreva allora l’ottavo anniversario della morte di Duccio Galimberti, ma l’occasione vera era stata data dalla liberazione di Albert Kesselring, comandante in capo delle forze armate di occupazione tedesche in Italia, condannato a morte. Poi all’ergastolo ed infine liberato a causa delle sue precarie condizioni di salute. Per inciso Duccio Galimberti era stato un comandante partigiano. Catturato dai tedeschi fu dapprima torturato. Quindi prelevato dalle camice nere e ucciso nelle campagne del cuneese. Decisamente un grande personaggio. Tale da diventare un simbolo. Negli anni ‘60 era stato Fausto Omodei, con la canzone-ballata “Per i morti di Reggio Emilia” ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) “Ora e sempre resistenza”. Con queste parole si chiudevano i versi di Piero Calamandrei, nella “lapide dell’ignominia” posta nell’atrio del Palazzo comunale di Cuneo, nel 1952. Ricorreva allora l’ottavo anniversariomorte di Duccio Galimberti, ma l’occasione vera era stata data dalla liberazione di Albert Kesselring, comandante in capoforze armate di occupazione tedesche in Italia, condannato a morte. Poi all’ergastolo ed infine liberato a causasue precarie condizioni di salute. Per inciso Duccio Galimberti era stato un comandante partigiano. Catturato dai tedeschi fu dapprima torturato. Quindi prelevato dalle camice nere e ucciso nelle campagne del cuneese. Decisamente un grande personaggio. Tale da diventare un simbolo. Negli anni ‘60 era stato Fausto Omodei, con la canzone-ballata “Per i morti di Reggio Emilia” ...

