Covid oggi Lombardia, 1.169 contagi e 27 morti: 166 casi a Milano (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.169 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 8 agosto. Si registrano inoltre altri 27 morti. A Milano i nuovi casi sono 166. 8.810 i tamponi effettuati, da cui è risultato positivo il 13,2%. Salgono a 41.806 i decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono oggi 35, 1 meno di ieri; mentre aumenta il numero di pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 1.125, 12 più di 24 ore fa. Nel Milanese i contagi sono 312, di cui 166 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 210 nuovi casi e quella di Bergamo con 107. Incremento a due cifre negli altri territori della Lombardia: ... Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 1.169 i nuovidainsecondo il bollettino di, 8 agosto. Si registrano inoltre altri 27. Ai nuovisono 166. 8.810 i tamponi effettuati, da cui è risultato positivo il 13,2%. Salgono a 41.806 i decessi nella regione da inizio pandemia. I ricoverati in terapia intensiva sono35, 1 meno di ieri; mentre aumenta il numero di pazienti nei repartiordinari,1.125, 12 più di 24 ore fa. Nel Milanese isono 312, di cui 166 nella città capoluogo. Segue la provincia di Brescia con 210 nuovie quella di Bergamo con 107. Incremento a due cifre negli altri territori della: ...

TeresaBellanova : Se avessimo preso il Mes oggi non avremmo liste di attesa interminabili per tutto ciò che non è Covid. Questa è l'u… - RobertoBurioni : Anche oggi 171 morti di COVID. O li stiamo contando male (ma pare di no), o li stiamo curando male (posso sospettar… - messina_oggi : In Sicilia 710 nuovi casi di Covid e 16 vittimePALERMO (ITALPRESS) – Sono 710 i nuovi positivi al Coronavirus in Si… - fisco24_info : Covid oggi Lombardia, 1.169 contagi e 27 morti: 166 casi a Milano: (Adnkronos) - Il bollettino di oggi, 8 agosto… - belzeb00m : RT @PeppeBille: Mi permetto di far notare che ancora oggi per accedere negli ospedali e nelle RSA serve il green Pass; la mascherina è anco… -