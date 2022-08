Come Jacob Elordi è diventato il simbolo della Generazione Z (Di lunedì 8 agosto 2022) La porta d’ingresso di una caratteristica villetta bassa di Twentynine Palms, una città sperduta nel deserto della California, si apre e ad accogliermi c’è Jacob Elordi. Indossa un’ampia camicia di lino sbottonata fino al petto e sull’uscio, con il suo metro e novantasei di altezza, ho l’impressione di trovarmi sotto i riflettori di MTV Cribs, show che ti porta nelle abitazioni delle star. Mentre mi accompagna all’interno, spiega che è appena tornato dall’Europa: ha assistito al Gran Premio di Formula 1 disputato a Monaco e al concerto dei Rolling Stones a Madrid. Appena atterrato a Los Angeles, però, ha sentito il bisogno di scappare di nuovo. Così, l’attore venticinquenne australiano è salito sulla sua Range Rover e ha guidato per due ore e mezza verso est, oltre Joshua Tree, fino a questa abitazione in affitto. «Potrei venire qui a ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 agosto 2022) La porta d’ingresso di una caratteristica villetta bassa di Twentynine Palms, una città sperduta nel desertoCalifornia, si apre e ad accogliermi c’è. Indossa un’ampia camicia di lino sbottonata fino al petto e sull’uscio, con il suo metro e novantasei di altezza, ho l’impressione di trovarmi sotto i riflettori di MTV Cribs, show che ti porta nelle abitazioni delle star. Mentre mi accompagna all’interno, spiega che è appena tornato dall’Europa: ha assistito al Gran Premio di Formula 1 disputato a Monaco e al concerto dei Rolling Stones a Madrid. Appena atterrato a Los Angeles, però, ha sentito il bisogno di scappare di nuovo. Così, l’attore venticinquenne australiano è salito sulla sua Range Rover e ha guidato per due ore e mezza verso est, oltre Joshua Tree, fino a questa abitazione in affitto. «Potrei venire qui a ...

