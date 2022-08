Calciomercato: Sampdoria. Ufficiale Villar dalla Roma (Di lunedì 8 agosto 2022) Il centrocampista spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto Roma - Gonzalo Villar passa alla Sampdoria. Il 24enne centrocampista spagnolo arriva dalla Roma in prestito con diritto di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Il centrocampista spagnolo arriva in prestito con diritto di riscatto- Gonzalopassa alla. Il 24enne centrocampista spagnolo arrivain prestito con diritto di ...

