Alla destra non conviene festeggiare troppo la rottura tra Calenda e il Pd (Di lunedì 8 agosto 2022) Che festa a destra! Un ferragosto così quando mai Giorgia Meloni poteva immaginarselo. E Salvini? Altro che Papeete e sederi leopardati: comandare è meglio che fottere, direbbero in Sicilia. Vabbè, a questo punto gli sfottò da parte del centrodestra e le frasi ad effetto ci stanno, sono prevedibili, dopo la rottura di Carlo Calenda con Enrico Letta. «A sinistra sembra di stare a scherzi a parte; Letta abbandonato sull’altare e scappare con Renzi; Carlo e Enrico? Nella foto in cui si stringevano le mani sembravano Stanlio e Olio». Bene, anzi male, ora si apre il capitolo dal titolo, “vittoria straripante di Giorgia Meloni”: maggioranza di due terzi, leggi e decreti sicurezza che passano in Parlamento come proiettili, tasse uguali per ricchi e poveri, riforme costituzionali che non hanno bisogno di referendum ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 8 agosto 2022) Che festa a! Un ferragosto così quando mai Giorgia Meloni poteva immaginarselo. E Salvini? Altro che Papeete e sederi leopardati: comandare è meglio che fottere, direbbero in Sicilia. Vabbè, a questo punto gli sfottò da parte del centroe le frasi ad effetto ci stanno, sono prevedibili, dopo ladi Carlocon Enrico Letta. «A sinistra sembra di stare a scherzi a parte; Letta abbandonato sull’altare e scappare con Renzi; Carlo e Enrico? Nella foto in cui si stringevano le mani sembravano Stanlio e Olio». Bene, anzi male, ora si apre il capitolo dal titolo, “vittoria straripante di Giorgia Meloni”: maggioranza di due terzi, leggi e decreti sicurezza che passano in Parlamento come proiettili, tasse uguali per ricchi e poveri, riforme costituzionali che non hanno bisogno di referendum ...

pdnetwork : . @CarloCalenda parla di «onore». Onore è rispettare la parola data. Un accordo, una firma, una stretta di mano tra… - peppeprovenzano : Non c’è spazio per terzi poli, #Calenda fa un regalo alla destra di Meloni, Salvini e Berlusconi. Ma basta parlarne… - ZanAlessandro : Non mi sarei aspettato una tale mancanza di serietà da parte di #Calenda. Rompendo l’alleanza dà una grande mano al… - dellep_sergio : @makkox La larga maggioranza degli elettori di destra vota contro il proprio interesse economico e sociale, ma non… - pensivin : RT @fratotolo2: “Uniti per non far vincere la destra” Quindi alla sinistra per l’ennesima volta non frega un cavolo degli italiani. #Elezi… -