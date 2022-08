Ufficiale, Neto va al Bournemouth (Di domenica 7 agosto 2022) L’ex portiere del Barcellona ha firmato con le Cherries. Niente Napoli per lui, giocherà in Premier League quest’anno A volte basta davvero poco per acquistare un giocatore ed è un discorso fattibile per la trattativa tra Neto e il Bournemouth. Il giocatore brasiliano arriva, infatti, in Premier League dal Barcellona a costo zero e firma L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 7 agosto 2022) L’ex portiere del Barcellona ha firmato con le Cherries. Niente Napoli per lui, giocherà in Premier League quest’anno A volte basta davvero poco per acquistare un giocatore ed è un discorso fattibile per la trattativa trae il. Il giocatore brasiliano arriva, infatti, in Premier League dal Barcellona a costo zero e firma L'articolo

