Siccità, anche nel lago Maggiore livelli d'acqua ai minimi storici: le immagini da Verbania (Di domenica 7 agosto 2022) Non si ferma la discesa del lago Maggiore. Secondo l'ultimo bollettino dell'Anbi, rimane solo il 10,8 per cento di risorsa ancora utilizzabile mentre nel mese di luglio si è registrata una diminuzione del livello di circa 30 centimetri all'idrometro di Pallanza. Ed è proprio in questa zona che negli ultimi mesi le spiagge si sono allargate sempre di più. "Le recenti piogge cadute a macchia di leopardo in alcune parti della penisola non hanno risolto i problemi dei corpi idrici italiani" scrive l'Anbi sottolineando il contesto dove "il 45% dell'Europa è in sofferenza idrica e ben il 13% del continente è colpito da Siccità estrema". L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

