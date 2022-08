Rugani-Sampdoria, ore decisive. Fatta per Villar (Di domenica 7 agosto 2022) Accelerata improvvisa nella trattativa Rugani-Sampdoria. Dopo l’incontro andato in scena tra i deu club, il difensore centrale della Juventus è molto vicino al trasferimento in prestito ai blucerchiati, che nel frattempo, con la stessa formula si assicura dalla Roma il centrocampista Gonzalo Villar. Rugani-Sampdoria: cosa manca per chiudere l’affare? I doriani, a caccia di un difensore, hanno decisamente messo la freccia per Daniele Rugani bruciando la concorrenza di Empoli e Verona. Juventus e Sampdoria avrebbero definito l’operazione sulla base di un prestito secco con la partecipazione dei bianconeri al pagamento del 50% dell’ingaggio del giocatore. Ora per l’ufficialità bisognerà aspettare la decisione del direttore interessato che si è preso un po’ di tempo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 7 agosto 2022) Accelerata improvvisa nella trattativa. Dopo l’incontro andato in scena tra i deu club, il difensore centrale della Juventus è molto vicino al trasferimento in prestito ai blucerchiati, che nel frattempo, con la stessa formula si assicura dalla Roma il centrocampista Gonzalo: cosa manca per chiudere l’affare? I doriani, a caccia di un difensore, hanno decisamente messo la freccia per Danielebruciando la concorrenza di Empoli e Verona. Juventus eavrebbero definito l’operazione sulla base di un prestito secco con la partecipazione dei bianconeri al pagamento del 50% dell’ingaggio del giocatore. Ora per l’ufficialità bisognerà aspettare la decisione del direttore interessato che si è preso un po’ di tempo ...

xtomlinsonju201 : RT @loris_casati: 'Si va verso l'accordo tra Juventus e Sampdoria per il trasferimento di Daniele Rugani in blucerchiato' - Nic67finalfine : RT @loris_casati: 'Si va verso l'accordo tra Juventus e Sampdoria per il trasferimento di Daniele Rugani in blucerchiato' - ZonaBianconeri : RT @xjuventus: ??L'incontro andato in scena ieri tra la #Sampdoria e la #Juve, per #Rugani, è risultato positivo. Tra i club è arrivata la f… - xjuventus : ??L'incontro andato in scena ieri tra la #Sampdoria e la #Juve, per #Rugani, è risultato positivo. Tra i club è arri… - ArenaSportiva1 : ?? #Galatasaray: #Mertens e #Torreira ? #Belotti aspetta la #Roma, #Rugani per ora non apre e valuta la #Sampdoria.… -