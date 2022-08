Royal Family | per loro non c’è più niente da fare | il provvedimento della Regina è drastico

Leggi su ildemocratico

(Di domenica 7 agosto 2022) LaElisabetta II ha preso una decisione drastica che sta facendo discutere molto in questi ultimi giorni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli circa la spinosa situazione che si è venuta a verificare Nello scorso mese di aprile sua Maestà ha festeggiato il novantaseiesimo compleanno, un’età davvero importante che tuttavia non le impedisce di governare in prima persona il Regno Unito. A dispetto di alcuni più che naturali acciacchi fisici infatti, il Sovrano degli inglesi continua a far rispettare le proprie volontà con grande autorità e fermezza. Come ben sappiamo, Elisabetta II non è di certo una donna fragile ma, piuttosto, possiede un carattere forte e determinato.Elisabetta (Websource)Ha trascinato le sorti dell’Inghilterra per lunghissimi decenni, per la precisione ben sette, festeggiati di recente in occasione del ...