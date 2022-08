Insigne scatenato in spogliatoio dopo il primo gol col Toronto (Di domenica 7 agosto 2022) Lorenzo Insigne ha realizzato la sua prima rete con il Toronto nella partita vinta 4 - 3 contro Nashville. Poi nello spogliatoio la festa con i compagni ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 7 agosto 2022) Lorenzoha realizzato la sua prima rete con ilnella partita vinta 4 - 3 contro Nashville. Poi nellola festa con i compagni ...

0Eddans : ?? per fortuna Petagna non lo caca nessuno, perchè per una battuta su Insigne oggi si è scatenato il finimondo -