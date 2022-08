Atti intimidatori contro gli amministratori, c'è anche Sutri tra i Comuni indennizzati (Di domenica 7 agosto 2022) Tra questi c,è anche il comune di Sutri La quota relativa all'anno corrente è stata ripartita con il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 luglio 2022. In tutto cinque milioni di euro. Il ... Leggi su viterbonews24 (Di domenica 7 agosto 2022) Tra questi c,èil comune diLa quota relativa all'anno corrente è stata ripartita con il decreto pubblicato in Gazzetta ufficiale il 19 luglio 2022. In tutto cinque milioni di euro. Il ...

itslilystar : @TamB29 Segnalare in massa per bullismo e atti intimidatori - assisinews : Atti intimidatori, il sindaco ottiene 7.700 euro: andranno a iniziative per la legalità - Assisi News - umbriajournal_ : Atti intimidatori 2021, lo Stato riconosce al Sindaco 7.715€ - Paola222006421 : RT @cheiuan: @rulajebreal @LaStampa @MassimGiannini Condanniamo questi vergognosi atti intimidatori. Ciò non toglie che la libertà di stamp… - RoccoTerlizzi : RT @MartaLeonori: Ennesimo attacco vandalico da parte dei #novax che dopo varie sedi territoriali di #PD e #CGIL e strutture sanitarie ques… -