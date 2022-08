Tutto fatto per Mertens con la nuova squadra: è atteso in serata in città! (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo il video emozionante pubblicato sui social qualche giorno fa, Dries Mertens è pronto a lasciare ufficialmente quella che è stata la sua casa per nove stagioni. L’attaccante belga durante la sua esperienza al Napoli è riuscito a scrivere pagine della storia del club partenopeo, infrangendo record su record. L’attaccante classe ’87 è diventato il quinto per presenze nella storia del Napoli (dietro solo a Insigne, Juliano, Bruscolotti e Hamsik) con 397 gare ufficiali. Primeggia invece nella classifica dei migliori goleador con 148 reti davanti a Insigne, Hamsik e Maradona. NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: Dries Mertens of SSC Napoli applauds the fans following defeat in the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Dies ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 6 agosto 2022) Dopo il video emozionante pubblicato sui social qualche giorno fa, Driesè pronto a lasciare ufficialmente quella che è stata la sua casa per nove stagioni. L’attaccante belga durante la sua esperienza al Napoli è riuscito a scrivere pagine della storia del club partenopeo, infrangendo record su record. L’attaccante classe ’87 è diventato il quinto per presenze nella storia del Napoli (dietro solo a Insigne, Juliano, Bruscolotti e Hamsik) con 397 gare ufficiali. Primeggia invece nella classifica dei migliori goleador con 148 reti davanti a Insigne, Hamsik e Maradona. NAPLES, ITALY – DECEMBER 04: Driesof SSC Napoli applauds the fans following defeat in the Serie A match between SSC Napoli v Atalanta BC at Stadio Diego Armando Maradona on December 04, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images) Dies ...

