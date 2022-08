Rhove ne combina un’altra: getta una ragazza in acqua e finisce sulla lista nera (Di sabato 6 agosto 2022) Nell’ultimo periodo, Rhove è sulla bocca di tutti più per i suoi atteggiamenti che per la musica che porpone. Qualche settimana fa, il cantante di Shakerando è stato protagonista di un confronto accesissimo con i suoi stessi fan che, a detta sua, non saltavano al suo concerto, e li aveva invitati a divertirsi di più. Ora, durante un suo live, ha gettato una ragazza in piscina, lasciando tutti senza parole. Intanto, alla luce di questi fatti, il cantante avrebbe ricevuto una punizione piuttosto curiosa. Amici 22, la stoccata di Anna Pettinelli contro Arisa La speaker radiofonica non vedrebbe di buon occhio la cantante che quest'anno la sostituisce nel talent di Maria De Filippi Rhove: l’ennesimo ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 agosto 2022) Nell’ultimo periodo,bocca di tutti più per i suoi atteggiamenti che per la musica che porpone. Qualche settimana fa, il cantante di Shakerando è stato protagonista di un confronto accesissimo con i suoi stessi fan che, a detta sua, non saltavano al suo concerto, e li aveva invitati a divertirsi di più. Ora, durante un suo live, hato unain piscina, lasciando tutti senza parole. Intanto, alla luce di questi fatti, il cantante avrebbe ricevuto una punizione piuttosto curiosa. Amici 22, la stoccata di Anna Pettinelli contro Arisa La speaker radiofonica non vedrebbe di buon occhio la cantante che quest'anno la sostituisce nel talent di Maria De Filippi: l’ennesimo ...

cademeulou : e intanto si parla di Rhove per una hit che tra poco sparirà nel nulla e per il fatto che è un pischelletto che è d… - gvacekelly : RT @gjsvlle: e quando mai rhove non combina una stronzata ogni tre minuti - gjsvlle : e quando mai rhove non combina una stronzata ogni tre minuti -

"Party Like a Deejay - Park Edition", in 16mila per i 40 anni di Radio Deejay a Milano tra Parco Sempione, Teatro Burri e Arena Civica: report, video, foto Sassilive.it Rhove di nuovo nella bufera: spinge una ragazza in piscina durante un live Rhove non riesce proprio a stare lontano dalle polemiche. Dopo l'ultima bufera alzatasi a causa di alcuni attacchi ai fan poiché sembravano "poco partecipi" durante il suo concerto, frasi che hanno po ...