Premier League 2022/2023, Chelsea di rigore in una gara infinita: con l'Everton è 0-1

Vittoria di misura per il Chelsea di Tuchel all'esordio in questa Premier League sul campo dell'Everton. Una gara infinita quella di Goodison Park, che è iniziata subito con un momento molto preoccupante: l'infortunio di Godfrey. Il difensore dei Toffees è infatti uscito dal campo con la barella e la maschera dell'ossigeno. 9 minuti di recupero assegnati e proprio qui il Chelsea ha trovato il vantaggio. Jorginho infatti non ha sbagliato il rigore concesso per un fallo di Yerry Mina. Anche nel secondo tempo non sono mancate le interruzione, soprattutto poco prima del 90? quando, presumibilmente uno spettatore, si è sentito male. La gara è stata quindi fermata ed allo stesso sono state date tutte le cure del caso.

