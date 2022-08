Papa Francesco vede il “ministro degli esteri” di Kirill

(Di sabato 6 agosto 2022) Ieri mattina in Vaticanoha ricevuto in udienza il metropolita Antonij di Volokolamsk, nuovo capo del Dipartimento per gli affaridella Chiesa ortodossa russa e numero due L'articolo proviene da il manifesto.

vaticannews_it : Dal #Papa il metropolita Antonij degli Affari Esterni del Patriarcato di #Mosca - vaticannews_it : #SantaSede Sarà beato Petro Oros, sacerdote ucraino. Promulgati i decreti per le virtù eroiche di 5 nuovi venerabil… - LaVeritaWeb : L’ex grillino presenta il nuovo partitucolo centrista con Tabacci: «Per scegliere il nome mi sono ispirato alle ult… - molte_fedi : RT @BergamoAcli: Papa Francesco: 'Vorrei invitarvi a conoscere una figura straordinaria di obiettore, un giovane europeo dagli 'occhi grand… - SeEarn : @piaiamarco Per i sacerdoti,le anime del Purgatorio,le più dimenticate,Wilma,Mario,Lara,Lucio,Francesco.Per la salu… -

ha ricevuto questa mattina sua eminenza il Metropolita Antonij di Volokolamsk, il nuovo presidente del Dipartimento degli Affari Esterni del Patriarcato di Mosca, e soprattutto di uno ...Pace nel mondo" Uno slogan adatto ai nostri giorni a tal punto che il Primo Ministro Giapponese Kishida nativo di Hiroshima ha voluto donare una gru adurante la sua visita in ...Francesco Totti torna a Sabaudia (LT) per le vacanze, ma questa volta è da solo. Non mancano le solite critiche: “Troppo rifatta”, “Troppo magra” e via dicendo Mentre l’ex numero 10 continua a pubblic ...Papa Francesco ha ricevuto il metropolita Antonij di Volokolamsk. Si tratta del primo incontro in Vaticano per il nuovo direttore dell'Ufficio per le relazioni estere del Patriarcato di Mosca. Il nume ...