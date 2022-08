NUOVO CHROME : tante novità davvero utili (Di sabato 6 agosto 2022) Bug zero-day di Google CHROME : IMPORtante AGGIORNARE SUBITO il browserE’ disponibile una nuova versione di Google CHROME che propone tante novità davvero molto utili. Come prima cosa se non sai come aggiornare il browser fai click qui Ma vediamo le novità: Non ti dovrai più preoccupare della chiusura accidentale di tutte le tue schede aperte Personalizza l’impostazione “All’avvio” in modo da riaprire automaticamente tutte le schede che erano aperte al momento della chiusura. In alto a destra, fai clic su Altro > Impostazioni. Fai clic su All’avvio per visualizzare le opzioni. Fai clic su Continua dal punto in cui avevi interrotto. Crea un gruppo di schede Puoi creare gruppi di schede in modo da inserire le pagine correlate in un’unica ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 6 agosto 2022) Bug zero-day di Google: IMPORAGGIORNARE SUBITO il browserE’ disponibile una nuova versione di Googleche proponemolto. Come prima cosa se non sai come aggiornare il browser fai click qui Ma vediamo le: Non ti dovrai più preoccupare della chiusura accidentale di tutte le tue schede aperte Personalizza l’impostazione “All’avvio” in modo da riaprire automaticamente tutte le schede che erano aperte al momento della chiusura. In alto a destra, fai clic su Altro > Impostazioni. Fai clic su All’avvio per visualizzare le opzioni. Fai clic su Continua dal punto in cui avevi interrotto. Crea un gruppo di schede Puoi creare gruppi di schede in modo da inserire le pagine correlate in un’unica ...

