Napoli-Espanyol | De Laurentiis protesta per i troppi falli degli spagnoli

(Di sabato 6 agosto 2022) Molto, molto dura l’ultima amichevole delcontro l’a causa dei continuidei calciatori. Prestazione forse un po’ troppo aggressiva dell’che anche nei minuti finale del primo tempo ha cercato alcune soluzioni fallose sui calciatori del. Prima due contrasti di Souza su Elmas e Lobotka, sanzionato con il giallo e poi un brutto fallo di Cabrera che ha lasciato a terra Lozano. Proprio dopo quest’ultimo fallo anche il presidente Desi è alzato della panchina, dove aveva deciso di seguire la partita insieme al tecnico, per andare are con il quarto uomo per l’incerta direzione di gara dell’arbitro Gabriele Scatena. Dopo il fischio il patron azzurro si è avvicinato allo stesso Scatena per ...

19ele26_ : @__mich8__ benvenuta alla partita di rugby Napoli-Espanyol - NapoliNewsRobot : From: SimoneGuadagnoo Entrate dure dei calciatori dell’#Espanyol ai danni dei giocatori del #Napoli. Aurelio… - SimoneGuadagnoo : Entrate dure dei calciatori dell’#Espanyol ai danni dei giocatori del #Napoli. Aurelio #DeLaurentiis furioso a fine… - Paroladeltifoso : Napoli-Espanyol: ADL in campo! Il suo gesto - sscalcionapoli1 : Napoli-Espanyol è 0-0 alla fine del primo tempo -

ARRIVA ADL - Iloggi è impegnato nell'ultima amichevole in Abruzzo, contro l'. Nei tre precedenti match De Laurentiis non è stato presente neanche sugli spalti, nonostante fosse al ...DIRETTA(RISULTATO 0 - 0): OSIMHEN PERICOLOSO Osimhen subito vivace, la sua prima conclusione al 3 trova l'opposizione di Sergi Gomez, quindi al 10 il nigeriano non riesce a insaccare a tu per ...Ufficiali le scelte del tecnico del Napoli Luciano Spalletti per l'ultima amichevole a Castel di Sangro contro l'Espanyol delle ore 19. Mancheranno Zielinski, Fabian e Politano. Davanti a Meret linea ...44' - Il pallone sfila in fallo laterale, Osimhen vuole riprendere subito il gioco ma gli viene impedito da alcuni giocatori della panchina dell'Espanyol. Si accende una mini-rissa. Ammonito il ...