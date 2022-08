Napoli-Espanyol: amichevole sottocosto, lo sfiduciato Meret ancora tra i pali (Di sabato 6 agosto 2022) Napoli-Espanyol è la quarta amichevole del Napoli a Castel di Sangro, l’ultima prima dell’avvio del campionato: in porta c’è ancora Meret. Questo è un problema non da poco che la società sta cercando di affrontare, trattando su più tavoli, ma che non è ancora riuscita a risolvere. Meret infatti è un portiere con la valigia pronta, fino a qualche giorno fa era vicinissimo allo Spezia ma lo stallo nella trattativa per Kepa ha spinto i liguri a puntare su Dragowski. Il problema è che Meret non gode della massima fiducia di Spalletti. Il tecnico, anche non troppo velatamente ha fatto capire che preferisce altro per la porta e non ha mai speso parole di elogio come fatto ad esempio con Ospina. La società, invece, punterebbe sicuramente su ... Leggi su napolipiu (Di sabato 6 agosto 2022)è la quartadela Castel di Sangro, l’ultima prima dell’avvio del campionato: in porta c’è. Questo è un problema non da poco che la società sta cercando di affrontare, trattando su più tavoli, ma che non èriuscita a risolvere.infatti è un portiere con la valigia pronta, fino a qualche giorno fa era vicinissimo allo Spezia ma lo stallo nella trattativa per Kepa ha spinto i liguri a puntare su Dragowski. Il problema è chenon gode della massima fiducia di Spalletti. Il tecnico, anche non troppo velatamente ha fatto capire che preferisce altro per la porta e non ha mai speso parole di elogio come fatto ad esempio con Ospina. La società, invece, punterebbe sicuramente su ...

