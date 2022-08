Mercato Milan – Piace Tameze per il centrocampo, ma si valutano altri profili (Di sabato 6 agosto 2022) Il Milan valuta diversi nomi per rinforzare il proprio centrocampo: uno di questi è quello di Adrien Tameze dell'Hellas Verona Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 agosto 2022) Ilvaluta diversi nomi per rinforzare il proprio: uno di questi è quello di Adriendell'Hellas Verona

anperillo : Il #Napoli è al secondo posto, dietro la #Juventus, nella classifica dei club di #SerieA che finora hanno speso di… - Gazzetta_it : Stefano Pioli in Gazzetta: 'Il mio Milan è ancora più forte'. L’intervista esclusiva - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, IN CHIUSURA PER MANCINI DEL VICENZA: ULTIMI DETTAGLI DA LIMARE PER L'ATTACCANTE DEL 2004… - IRebell05 : @ilciccio67 @JPeppp @paintitblack01 Ma stiamo a criticare il mercato Juve ed elogiamo quello del Milan fatto di giovani sconosciuti. - sportli26181512 : Gazzetta - Milan, stasera a Vicenza debutto da 15' per De Ketelaere. Domani sarà in campo anche contro la Pergolett… -