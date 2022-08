Maggiore Spezia ai titoli di coda: “Senza fascia non gioco”. E spunta la Salernitana… (Di sabato 6 agosto 2022) Sembra ormai alla frutta la storia d’amore tra Maggiore e lo Spezia: il centrocampista è andato in tribuna contro il Como Giulio Maggiore e lo Spezia sono sempre più lontani. La goccia che ha fatto forse traboccare il vaso a poche ora dalla sfida di Coppa Italia contro il Como. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista avrebbe rifiutato di scendere in campo Senza fascia da capitano e dunque sarebbe stato spedito in tribuna da Gotti. E intanto la Salernitana prepara l’assalto al giocatore: secondo Gianluca Di Marzio nella trattativa sarebbe stato proposto anche il terzino Mazzocchi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 agosto 2022) Sembra ormai alla frutta la storia d’amore trae lo: il centrocampista è andato in tribuna contro il Como Giulioe losono sempre più lontani. La goccia che ha fatto forse traboccare il vaso a poche ora dalla sfida di Coppa Italia contro il Como. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista avrebbe rifiutato di scendere in campoda capitano e dunque sarebbe stato spedito in tribuna da Gotti. E intanto la Salernitana prepara l’assalto al giocatore: secondo Gianluca Di Marzio nella trattativa sarebbe stato proposto anche il terzino Mazzocchi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato I @OfficialUSS1919, offerta importante per #Maggiore dello @acspezia - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @OfficialUSS1919, offerta importante per #Maggiore dello @acspezia - Cucciolina96251 : RT @Domenic36396232: Possibile domino terzini #Mazzocchi può passare dalla #Salernitana allo #Spezia nell'affare #Maggiore #Zanoli in quel… - MondoGaio : RT @OAccomando91: #Maggiore era pronto a trasferirsi al #Torino ma la società granata ha cambiato i piani. Il centrocampista ha chiesto di… - Domenic36396232 : Possibile domino terzini #Mazzocchi può passare dalla #Salernitana allo #Spezia nell'affare #Maggiore #Zanoli in q… -