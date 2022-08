"Lì siamo rimasti". La bomba di Calenda che può far scoppiare tutto (Di sabato 6 agosto 2022) Carlo Calenda mette una pietra tombale su un eventuale allargamento della coalizione di centrosinistra. Su Twitter, dove ormai è attivissimo, manda un messaggio di fuoco a Letta e lo mette in guardia da possibili aperture verso Fratoianni e i Verdi: "Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Lì eravamo, lì siamo rimasti". Parole pesanti che restringono ulteriormente lo spazio di manovra del segretario del Pd che di fatto sta cercando di allargare l'ammucchiata improbabile del centrosinistra in vista del voto del 25 settembre. Una ammucchiata che a quanto pare avrà vita breve e che rischia di fallire già prima del voto. Lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 6 agosto 2022) Carlomette una pietra tombale su un eventuale allargamento della coalizione di centrosinistra. Su Twitter, dove ormai è attivissimo, manda un messaggio di fuoco a Letta e lo mette in guardia da possibili aperture verso Fratoianni e i Verdi: "Vedo retroscena complicati. Il punto è semplice. Si vince con una proposta credibile di governo, molto chiara nel patto firmato con il Pd. Si perde se si aggiunge un patto contraddittorio rispetto al primo con gente che ha sfiduciato Draghi. Lì eravamo, lì". Parole pesanti che restringono ulteriormente lo spazio di manovra del segretario del Pd che di fatto sta cercando di allargare l'ammucchiata improbabile del centrosinistra in vista del voto del 25 settembre. Una ammucchiata che a quanto pare avrà vita breve e che rischia di fallire già prima del voto. Lo stesso ...

