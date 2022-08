In acqua per un bagno, ma non riemerge: 54enne muore sotto gli occhi del cognato (Di sabato 6 agosto 2022) Castro. Dramma sabato pomeriggio nelle acque del lago d’Iseo, dove una donna polacca di 54 anni, Marzena Wanda Raczkowska, è stata recuperata senza vita da sommozzatori e vigili del fuoco a Castro. Ancora poche le informazioni a disposizione: pare che la donna, residente a Cene, fosse entrata in acqua per un fare bagno, quando non è più riemersa. A lanciare l’allarme il cognato che si trovava con lei, su una spiaggetta in località Gre. Con loro c’era anche il marito della donna, a quanto pare assente al momento della tragedia perché in paese a comprare del pesce, forse per organizzare una grigliata. <br clear=all> Sul posto, intorno alle 15.45, sono intervenute l’ambulanza, i sommozzatori di Treviglio e Milano, oltre ai vigili del fuoco di Bergamo con i volontari di Lovere, ma per la donna non c’era già ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 agosto 2022) Castro. Dramma sabato pomeriggio nelle acque del lago d’Iseo, dove una donna polacca di 54 anni, Marzena Wanda Raczkowska, è stata recuperata senza vita da sommozzatori e vigili del fuoco a Castro. Ancora poche le informazioni a disposizione: pare che la donna, residente a Cene, fosse entrata inper un fare, quando non è più riemersa. A lanciare l’allarme ilche si trovava con lei, su una spiaggetta in località Gre. Con loro c’era anche il marito della donna, a quanto pare assente al momento della tragedia perché in paese a comprare del pesce, forse per organizzare una grigliata.

Sul posto, intorno alle 15.45, sono intervenute l’ambulanza, i sommozzatori di Treviglio e Milano, oltre ai vigili del fuoco di Bergamo con i volontari di Lovere, ma per la donna non c’era già ...

