Estate e zanzare, non pungono tutti allo stesso modo: cosa non fare assolutamente per evitarle! (Di sabato 6 agosto 2022) cosa attira più in assoluto le zanzare? La verità è che non pungono allo stesso modo tutte le persone… cosa evitare per non essere pronti Zanzara (Pixabay)Uno dei lati negativi dell’Estate è sicuramente il problema zanzare. La verità è che anche loro hanno i loro gusti, o meglio vengono attratte più da determinati odori rispetto che altri. Questo spiega perché molto spesso quando siamo in compagnia c’è qualcuno che si lamenta per i troppi pizzichi e chi invece rimane illeso. Ma qual è la soluzione per evitare di essere morsi in continuazione? Cos’è che attira più di tutto questi fastidiosi insetti? Sicuramente se viviamo in zone umide c’è molta più probabilità di incappare nelle punture perché c’è una più alta concentrazione di ... Leggi su direttanews (Di sabato 6 agosto 2022)attira più in assoluto le? La verità è che nontutte le persone…evitare per non essere pronti Zanzara (Pixabay)Uno dei lati negativi dell’è sicuramente il problema. La verità è che anche loro hanno i loro gusti, o meglio vengono attratte più da determinati odori rispetto che altri. Questo spiega perché molto spesso quando siamo in compagnia c’è qualcuno che si lamenta per i troppi pizzichi e chi invece rimane illeso. Ma qual è la soluzione per evitare di essere morsi in continuazione? Cos’è che attira più di tutto questi fastidiosi insetti? Sicuramente se viviamo in zone umide c’è molta più probabilità di incappare nelle punture perché c’è una più alta concentrazione di ...

assilemamore : Me ne voglio andare in un paese del nord non ce la faccio più con questo caldo di merda. Io odio l’estate è una sta… - Ioballodasola : RT @guglielmofavu: L'estate non si caratterizza meno per le sue mosche e zanzare che per le sue rose e le sue notti stellate. Marcel Prous… - kiarettakiki19 : Vi fermate mai a pensare a quelle cose semplici che, da piccoli, vi rendevano felici? Tipo le sere d'estate quando… - Cristin71981137 : RT @guglielmofavu: L'estate non si caratterizza meno per le sue mosche e zanzare che per le sue rose e le sue notti stellate. Marcel Prous… - davidefent : RT @guglielmofavu: L'estate non si caratterizza meno per le sue mosche e zanzare che per le sue rose e le sue notti stellate. Marcel Prous… -