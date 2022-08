Dovremo fare a meno del fremito dell'acqua frizzante? (Di sabato 6 agosto 2022) AGI - Dovremo fare a meno anche del fremito dell'acqua frizzante? L'annuncio della piemontese Lauretana che la sua acqua sorgente dai ghiacciai del Monte Rosa sarà per un po', quanto non si sa, senza bollicine, segue quello della Sant'Anna, prima produttrice europea di acque oligominerali, di bloccare le linee di produzione. La ragione è che i fornitori di anidride carbonica hanno deciso di destinare altrove l'ingrediente che fa la magia delle bolle, a cominciare da usi meno ameni, come quelli in ambito sanitario. Ora ce n'è poca perché con l'aumento dei costi dell'energia l'estrazione delle risorse diventa più faticosa, anche quella di gas come la Co2. Assobibe, ... Leggi su agi (Di sabato 6 agosto 2022) AGI -anche delfrizzante? L'annuncioa piemontese Lauretana che la suasorgente dai ghiacciai del Monte Rosa sarà per un po', quanto non si sa, senza bollicine, segue quelloa Sant'Anna, prima produttrice europea di acque oligominerali, di bloccare le linee di produzione. La ragione è che i fornitori di anidride carbonica hanno deciso di destinare altrove l'ingrediente che fa la magiae bolle, a cominciare da usiameni, come quelli in ambito sanitario. Ora ce n'è poca perché con l'aumento dei costi'energia l'estrazionee risorse diventa più faticosa, anche quella di gas come la Co2. Assobibe, ...

