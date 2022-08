Beffa per il Torino: il Sassuolo è a un passo dall'obiettivo granata (Di sabato 6 agosto 2022) Il Sassuolo è vicinissimo ad Armand Laurienté, esterno offensivo del Lorient. Come spiegato dal Corriere dello Sport, i neroverdi... Leggi su calciomercato (Di sabato 6 agosto 2022) Ilè vicinissimo ad Armand Laurienté, esterno offensivo del Lorient. Come spiegato dal Corriere dello Sport, i neroverdi...

sportli26181512 : Beffa per il Torino: il Sassuolo è a un passo dall'obiettivo granata: Il Sassuolo è vicinissimo ad Armand Laurienté… - patriziamolina : La flat tax al 23% ,la stessa sia per il netturbino sia per Berlusconi e i paperoni è una beffa che il popolo ital… - patriziamolina : @repubblica La flat tax al 23% ,la stessa sia per il netturbino sia per Berlusconi e i paperoni è una beffa che il… - infoitsport : Juventus, che beffa: anche Muriel sta per saltare - enzomnapoli : @UnTizioQualunq9 @Alessan93006664 @capuanogio Quindi la beffa per la Juve re stata doppia, perché un giovane è sempre una scommessa.. -