Arrivano le extension per i peli del naso | la nuova moda dal Giappone fa discutere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 agosto 2022) Inel, da sempre nemici dell’estetica, ora sono dettagli di bellezza. Almeno in, dove è stata inventata ladell’per idelle narici. Il mondo del beauty in Occidente ha una vera ossessione per isuperflui. Ciglia e sopracciglia disegnate a prova di artista, gambe e braccia lisce come seta. E le ascelle? Sono state oggetto di diverse tendenze nel corso dei decenni. Da quelle di Manuela Arcuri nel film di Carlo Verdone “Viaggi di nozze”, una depilata e l’altra con treccia, a quelle dell’influencer Giorgia Soleri, selvagge per scelta. E che dire delle sopracciglia foltissime che imperversavano negli anni ’80? Primitive. Quasi unite sulla fronte. In stile Brooke Shields in “Laguna Blu”. Pensavate di aver visto tutto sul tema del ...