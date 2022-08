SMCV | il 3 settembre via alla festa patronale nel rione Sant’Agostino con una sorpresa

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 5 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSanta Maria Capua Vetere (Ce) – Come ogni anno ritorna laneldedicata al venerato Santo martire e Vescovo, ma quest’anno nel quartiere sammaritano ci sarà unaparticolare. Lo stesso giorno dell’inizio dei festeggiamenti coinciderà infatti con l’inaugurazione di un’opera d’arte, realizzata dal maestro Luigi Guarino. L’artista nato ad Afragola ha vissuto a Capua da giovane, e ha realizzato numerose opere che fanno parte di collezioni private, che sono esposte in locali pubblici, in mostre, ed ha partecipato ad esposizioni importanti nelle gallerie d’arte di città come Firenze, Venezia, Palermo, Napoli, Udine ed altre. Il maestro risiede da 40 anni nella città di Santa Maria Capua Vetere, ed è stato insegnante d’arte nella scuola ...