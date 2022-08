Sassuolo, per l’attacco spunta Pinamonti: offerto un difensore come contropartita (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il Sassuolo sarebbe pronta ad offrire una contropartita tecnica ed un conguaglio economico per Pinamonti dell’Inter. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Sassuolo cerca un nuovo centravanti dopo la partenza di Gianluca Scamacca, ceduto al West Ham, e la possibile partenza di Giacomo Raspadori. Su Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 5 agosto 2022) Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, ilsarebbe pronta ad offrire unatecnica ed un conguaglio economico perdell’Inter. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilcerca un nuovo centravanti dopo la partenza di Gianluca Scamacca, ceduto al West Ham, e la possibile partenza di Giacomo Raspadori. Su Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

