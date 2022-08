Roma | ecco Wijnaldum | “Emozionante essere un giallorosso | darò il 100%”

Leggi su sportface

(Di venerdì 5 agosto 2022) “È davveroun giocatore della. Tutte le persone con cui ho parlato mi hanno trasmesso eccellenti sensazioni sul club e sui tifosi. La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere positivamente la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni hanno manifestato il loro affetto sui social media.ile per aiutare la squadra a competere per tutti i nostri obiettivi“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Georginio, esattamente le prime parole da giocatore della. Il centrocampista olandese, in passato protagonista tra Liverpool e Paris Saint-Germain, ha mostrato sin da subito entusiasmo per il suo approdo nella capitale....