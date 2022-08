Novak Djokovic può ancora giocare gli Us Open: la richiesta ufficiale di due repubblicani a Joe Biden (Di venerdì 5 agosto 2022) Novak Djokovic salterà sicuramente la Rogers Cup: gli organizzatori del Masters 1000 canadese, quest’anno di scena a Montreal, hanno annunciato che il serbo non potrà prendere parte al torneo in quanto non vaccinato. In Canada vige ancora l’obbligo di aver completato il percorso vaccinale per poter entrare nei confini nazionali. Lo stessa norma è ancora attiva anche negli Stati Uniti. Di conseguenza, ad oggi Djokovic non potrebbe partecipare nemmeno agli US Open. Per il vincitore di Wimbledon, però, si è aperto uno spiraglio. L’ex numero 1 al mondo, infatti, potrebbe ottenere l’esenzione. Non un’esenzione medica come quella con la quale a gennaio partì per l’Australia scatenando un caso giudiziario finito con la cacciata del serbo dal Paese. Djokovic potrebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 agosto 2022)salterà sicuramente la Rogers Cup: gli organizzatori del Masters 1000 canadese, quest’anno di scena a Montreal, hanno annunciato che il serbo non potrà prendere parte al torneo in quanto non vaccinato. In Canada vigel’obbligo di aver completato il percorso vaccinale per poter entrare nei confini nazionali. Lo stessa norma èattiva anche negli Stati Uniti. Di conseguenza, ad ogginon potrebbe partecipare nemmeno agli US. Per il vincitore di Wimbledon, però, si è aperto uno spiraglio. L’ex numero 1 al mondo, infatti, potrebbe ottenere l’esenzione. Non un’esenzione medica come quella con la quale a gennaio partì per l’Australia scatenando un caso giudiziario finito con la cacciata del serbo dal Paese.potrebbe ...

