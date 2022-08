Loredana Bertè incontra una fan in treno, la reazione della ragazza diventa virale (Di venerdì 5 agosto 2022) Questione di karma, afferma senza timore di smentite Loredana Bertè, protagonista di un video pubblicato su TikTok che ha collezionato così tante visualizzazioni da diventare in breve tempo virale. L’incontro fortuito con una fan infatti ha commosso tutti proprio per la reazione della ragazza che sembrava dovesse svenire da un momento all’altro. Non deve stupirci la sua reazione: Bertè negli anni è diventata una vera e propria icona, capace di raggiungere i lati più nascosti dell’anima con la sua voce graffiante! I fatti sono semplici. Loredana Bertè viaggia su un Frecciarossa diretto a Pescara: il 4 agosto dovrà essere infatti a Roseto degli Abruzzi, prima tappa del suo tour estivo. ... Leggi su diredonna (Di venerdì 5 agosto 2022) Questione di karma, afferma senza timore di smentite, protagonista di un video pubblicato su TikTok che ha collezionato così tante visualizzazioni dare in breve tempo. L’incontro fortuito con una fan infatti ha commosso tutti proprio per lache sembrava dovesse svenire da un momento all’altro. Non deve stupirci la suanegli anni èta una vera e propria icona, capace di raggiungere i lati più nascosti dell’anima con la sua voce graffiante! I fatti sono semplici.viaggia su un Frecciarossa diretto a Pescara: il 4 agosto dovrà essere infatti a Roseto degli Abruzzi, prima tappa del suo tour estivo. ...

