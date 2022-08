Lazio, CdS: “Nasce la nuova squadra di Sarri” (Di venerdì 5 agosto 2022) Lazio, CDS- Il CdS presenta la nuova Lazio di Sarri, che ad oggi potrebbe davvero regalare tante sorprese molto importanti per la stagione. “Romagnoli e Vecino aggiungeranno entusiasmo, motivazioni, esperienza internazionale: sono gli innesti scelti per accrescere la mentalità della Lazio. Casale e Cancellieri rappresentano il “made in Italy”, un’inversione di tendenza rispetto alle tradizioni consolidate di Formello e all’abitudine radicata di investire (o scommettere) sugli stranieri. Spinta indigena voluta da Sarri, deciso a puntare sui nostri giovani. Ieri il trittico di presentazione dei nuovi acquisti della Lazio si è completato con Marcos Antonio, Mario Gila e Luis Maximiano. Tre rinforzi, calati nel progetto Sarri e nel segno della continuità ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 5 agosto 2022), CDS- Il CdS presenta ladi, che ad oggi potrebbe davvero regalare tante sorprese molto importanti per la stagione. “Romagnoli e Vecino aggiungeranno entusiasmo, motivazioni, esperienza internazionale: sono gli innesti scelti per accrescere la mentalità della. Casale e Cancellieri rappresentano il “made in Italy”, un’inversione di tendenza rispetto alle tradizioni consolidate di Formello e all’abitudine radicata di investire (o scommettere) sugli stranieri. Spinta indigena voluta da, deciso a puntare sui nostri giovani. Ieri il trittico di presentazione dei nuovi acquisti dellasi è completato con Marcos Antonio, Mario Gila e Luis Maximiano. Tre rinforzi, calati nel progettoe nel segno della continuità ...

