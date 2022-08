Kim Min - Jae scatenato | altro show ' ' Gangnam Style' '

susydigennaro : RT @napolimagazine: FOTO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 13: ecco il difensore azzurro Kim Min-jae - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 13: ecco il difensore azzurro Kim Min-jae - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FOTO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 13: ecco il difensore azzurro Kim Min-jae - apetrazzuolo : FOTO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 13: ecco il difensore azzurro Kim Min-jae - napolimagazine : FOTO NM - Napoli a Castel di Sangro, Day 13: ecco il difensore azzurro Kim Min-jae -

Dopo il divertente rito di iniziazione come nuovo giocatore del Napoli,- Jae ha replicato la sua esibizione sulle note di \''Gangnam Style\'' ...... Ostigard , prelevato dal Brighton per 5 milioni (dopo una stagione in prestito al Genoa) eJae , nominato miglior difensore del campionato turco, arrivato a Napoli per 18 milioni circa. ...Doveva essere una serata di festa per Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che celebrava ieri il compleanno in ritiro, è stata però anche la seconda serata di show personale per ...L'addio di Ciro Mertens e l'attesa del gran colpo, che per ora resta attesa. Così i tifosi del Napoli stanno vivendo con difficoltà la fine del precampionato azzurro che porta a una nuova stagione pie ...