Infortunio Politano: terapie per il giocatore, ecco quando rientra (Di venerdì 5 agosto 2022) L’Infortunio di Matteo Politano tiene in ansia Spalletti, il giocatore ha avuto un risentimento muscolare che lo ha costretto ad uscire dalla sfida Napoli-Girona. Il giocatore ha lasciato subito il campo senza ulteriori sforzi e le sue condizioni vengono continuamente monitorate. L’Infortunio non è grave, ma fastidioso, perché potrebbe avere una ricaduta se non recupera nel migliore dei modi. Il Napoli comincia il suo campionato il 15 agosto a Verona e per quella data non è detto che Politano possa essere al massimo della forma fisica. Infortunio Politano: tempi di recupero Il punto sulle condizioni fisiche di Matteo Politano del Napoli lo fa Repubblica che scrive: “terapie e un pizzico di ottimismo. Matteo ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 5 agosto 2022) L’di Matteotiene in ansia Spalletti, ilha avuto un risentimento muscolare che lo ha costretto ad uscire dalla sfida Napoli-Girona. Ilha lasciato subito il campo senza ulteriori sforzi e le sue condizioni vengono continuamente monitorate. L’non è grave, ma fastidioso, perché potrebbe avere una ricaduta se non recupera nel migliore dei modi. Il Napoli comincia il suo campionato il 15 agosto a Verona e per quella data non è detto chepossa essere al massimo della forma fisica.: tempi di recupero Il punto sulle condizioni fisiche di Matteodel Napoli lo fa Repubblica che scrive: “e un pizzico di ottimismo. Matteo ...

napolipiucom : Infortunio Politano: terapie per il giocatore, ecco quando rientra #CalcioNapoli #napoli #politano… - SportdelSud : ????Infortunio per Matteo #Politano nel corso dell'amichevole contro il Girona: ecco le condizioni del giocatore. - infoitsport : Napoli-Girona 3-1: gol di Kvaratskhelia e Petagna, infortunio al polpaccio sinistro per Politano - naptam_10 : RT @giovanniannun: Si ferma #Politano per infortunio dopo 20’: problema al polpaccio sinistro nel corso di #NapoliGirona - allgoalsnapoli : UFFICIALE - Infortunio Politano: arriva la prima diagnosi della SSCNapoli #forzanapolisempre #ancelotti… -