(Di venerdì 5 agosto 2022) 528.000 neo-impieghi a luglio e i senza lavoro ai minimi del 3,5%. Salgono del 5,2% i salari. In gioco nuovo rialzo dei tassi di 75 punti base

fisco24_info : Il boom di occupati scaccia la recessione Usa. Ma prepara nuove maxi-strette Fed: 528.000 neo-impieghi a luglio e i… - munalux : RT @lucianocapone: Landini e Bombardieri annunciavano 700mila/1 milione di disoccupati da un giorno all'altro a causa dello sblocco dei lic… - astrajuma : RT @lucianocapone: Landini e Bombardieri annunciavano 700mila/1 milione di disoccupati da un giorno all'altro a causa dello sblocco dei lic… - StefanoCrippa6 : RT @lucianocapone: Landini e Bombardieri annunciavano 700mila/1 milione di disoccupati da un giorno all'altro a causa dello sblocco dei lic… - legalite952 : RT @lucianocapone: Landini e Bombardieri annunciavano 700mila/1 milione di disoccupati da un giorno all'altro a causa dello sblocco dei lic… -

Ieri ci siamodelle presenze turistiche ( potete leggere qui ). Oggi, invece, ci occupiamo ...che dopo avere licenziato personale durante la pandemia adesso non riescono a gestire ildei ...dell'occupazione: dato più alto dal 1977. Anche i dati sul mercato del lavoro sono ... Rispetto a un anno fa ci sono 400milain più, di cui circa metà, però, sono a tempo determinato. "...528.000 neo-impieghi a luglio e i senza lavoro ai minimi del 3,5%. Salgono del 5,2% i salari. In gioco nuovo rialzo dei tassi di 75 punti base ...Superati i livelli pre pandemia. Si assume di più nel terziario, 1100 contratti a tempo indeterminato in alberghi e ristoranti ...