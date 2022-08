Basta con le classi pollaio, lo studente 16enne scrive al ministro Bianchi: “Che differenza c’è con le scatolette di tonno?” (Di venerdì 5 agosto 2022) Lo studente protesta contro le classi pollaio e decide di scrivere al ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. Accade a Rimini e il protagonista è Marco, 16 anni. Ecco un estratto della sua missiva inviata a Bianchi resa nota da La Repubblica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 5 agosto 2022) Loprotesta contro lee decide dire aldell'Istruzione, Patrizio. Accade a Rimini e il protagonista è Marco, 16 anni. Ecco un estratto della sua missiva inviata aresa nota da La Repubblica. L'articolo .

