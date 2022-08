Alfonso Signorini confessa: “Lotta con Mediaset per Ciacci” (Di venerdì 5 agosto 2022) Pochi giorni dopo l’ufficializzazione di Giovanni Ciacci come concorrente del Grande Fratello Vip 7, arrivano le parole di Alfonso Signorini sui retroscena. Per lo stylist è stata infranta una regola del reality (non solo il GF): un concorrente sieropositivo è escluso dalla possibilità di partecipare. Il conduttore ha voluto togliere il velo dietro questo dictat e ha fatto cambiare le carte in tavola a Mediaset. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Il conduttore parla dei retroscena: “Ciacci io lo volevo già l’anno scorso” Dopo esser riuscito l’anno scorso a portare nel prime time di Canale 5 il tema della disabilità con la storia di Manuel Bortuzzo, Signorini quest’anno ha voluto sollevare l’attenzione su un altro tema: la sieropositività. Nell’intervista a ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 5 agosto 2022) Pochi giorni dopo l’ufficializzazione di Giovannicome concorrente del Grande Fratello Vip 7, arrivano le parole disui retroscena. Per lo stylist è stata infranta una regola del reality (non solo il GF): un concorrente sieropositivo è escluso dalla possibilità di partecipare. Il conduttore ha voluto togliere il velo dietro questo dictat e ha fatto cambiare le carte in tavola a. Leggi anche: Quando inizia il Grande Fratello Vip 7 Il conduttore parla dei retroscena: “io lo volevo già l’anno scorso” Dopo esser riuscito l’anno scorso a portare nel prime time di Canale 5 il tema della disabilità con la storia di Manuel Bortuzzo,quest’anno ha voluto sollevare l’attenzione su un altro tema: la sieropositività. Nell’intervista a ...

