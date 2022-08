Sanzioni per chi fa mangiare i piccioni: occhio a queste ordinanze (Di giovedì 4 agosto 2022) Molto spesso vediamo persone che danno da mangiare ai piccioni. Una pratica comune ma che potrebbe portare a delle pesanti Sanzioni. occhio alle ordinanze, il rischio è davvero elevato. Una delle pratiche che molti hanno eseguito almeno una volta nella vita è quella di dare del cibo ai piccioni. Una pratica davvero molto diffusa e che strappava sempre un sorriso. Secondo alcune ordinanze, però, questa pratica non deve essere svolta. Pena delle Sanzioni che possono essere davvero molto pesanti. Adobe StockDare da mangiare ai piccioni non è illegale ma alcuni Comuni hanno messo le cose in chiaro sul proprio territorio. Come ben sappiamo, tali ordinanze possono superare le legge e ... Leggi su chenews (Di giovedì 4 agosto 2022) Molto spesso vediamo persone che danno daai. Una pratica comune ma che potrebbe portare a delle pesantialle, il rischio è davvero elevato. Una delle pratiche che molti hanno eseguito almeno una volta nella vita è quella di dare del cibo ai. Una pratica davvero molto diffusa e che strappava sempre un sorriso. Secondo alcune, però, questa pratica non deve essere svolta. Pena delleche possono essere davvero molto pesanti. Adobe StockDare daainon è illegale ma alcuni Comuni hanno messo le cose in chiaro sul proprio territorio. Come ben sappiamo, talipossono superare le legge e ...

