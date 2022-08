Rimborsi 730 sulle pensioni: ecco quando arrivano (Di giovedì 4 agosto 2022) Rimborsi 730. Tra i tanti vantaggi per il pensionato che presenta la dichiarazione redditi attraverso il Modello 730 (ordinario o precompilato) c’è sicuramente il fatto che se dal modello dichiarativo scaturisce un credito d’imposta, questo sarà rimborsato direttamente sul cedolino pensione. Rimborsi 730 pensioni Così come, laddove dal modello dichiarativo scaturisce un debito d’imposta, questo sarà trattenuto direttamente sul cedolino pensione. Discorso completamente diverso, invece, si pone se il pensionato presenta il Modello Redditi Persone Fisiche. In tale evenienza, il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (può passare anche un anno prima che ciò avvenga). Se c’è debito d’imposta è il pensionato che deve preoccuparsi del versamento con Modello F24. Leggi anche: Modello 730: le scadenze per invio e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022)730. Tra i tanti vantaggi per il pensionato che presenta la dichiarazione redditi attraverso il Modello 730 (ordinario o precompilato) c’è sicuramente il fatto che se dal modello dichiarativo scaturisce un credito d’imposta, questo sarà rimborsato direttamente sul cedolino pensione.730Così come, laddove dal modello dichiarativo scaturisce un debito d’imposta, questo sarà trattenuto direttamente sul cedolino pensione. Discorso completamente diverso, invece, si pone se il pensionato presenta il Modello Redditi Persone Fisiche. In tale evenienza, il rimborso sarà erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate (può passare anche un anno prima che ciò avvenga). Se c’è debito d’imposta è il pensionato che deve preoccuparsi del versamento con Modello F24. Leggi anche: Modello 730: le scadenze per invio e ...

CorriereCitta : Rimborsi 730 sulle pensioni: ecco quando arrivano - businessonlinei : Come funzionano i controlli sui #rimborsi per il 730 2022 Agenzia Entrate - Elisabe64163870 : @pierpi13 Ma rimborsi 730 neanche l'ombra - Maurizioema22 : @INPS_it in base al calendario dei rimborsi della presentazione del modello 730, non avendo ancora ricevuto… - ServiziAlLavoro : Inps Cedolino Pensione Agosto 2022 - Cedolini Pensioni e Rimborsi 730 - -