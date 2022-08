«Ragazzi | cominciamo a parlare» L' emozionante discorso di Paddy Pimblett

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 agosto 2022) Prima ha combattuto e vinto a Londra il suo match di arti marziali miste nella categoria dei pesi leggeri, poiha preso il microfono e anziché dire le solite frasi banali al termine di un incontro, ha lasciato tutti a bocca aperta con untoccante e sincero: «Mi sono svegliato venerdì mattina alle 4 con un messaggio, che diceva che uno dei miei amici a casa si era ucciso. È successo cinque ore prima del peso. Quindi Ricky, amico mio, questa vittoria è per te. Ma c'è uno stigma in questo mondo, per cui gli uomini non possono. Ascoltate, se siete degli uomini e avete un peso sulle vostre spalle, e pensate che l'unico modo di risolvere il problema sia uccidervi, per favore, parlate con qualcuno! Parlatene con chiunque! Avrei preferito avere il mio amico che piangeva sulla mia spalla, anziché ...