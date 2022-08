SuperTennis

Le incertezze, le paure, sono anche quelle di, come in quel servizio da sotto sul match - point della semifinale contro Francisco Cerundolo. "Cosa ho pensato in quel momento " sorride ...Carlos Alcaraz Prima delle partite disputate contro Lorenzoe Jannik Sinner , rispettivamente ad Amburgo e Umago, Carlos Alcaraz non aveva mai perso una ... 'Quel game è stato ladel match. Musetti, la chiave nel servizio. Tartarini: "Work in progress" “Lorenzo è sempre stato un talento precoce, ma al talento ha sempre abbinato il lavoro. Non si è mai chiuso ai miei inviti nel modificare ...Il tennista che ha appena vinto il suo primo torneo ad Amburgo si racconta: «Dopo la vittoria su Alcaraz solo un brindisi veloce, ha ragione Panatta la felicità dura pochissimo. Per mio nonno non gioc ...