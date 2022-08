MotoGP | Silverstone | orari | programma e diretta tv della corsa

(Di giovedì 4 agosto 2022) La lunga pausa estivaclasse regina delle due ruote ha finito, ormai, i suoi giorni di latitanza. Laè pronta a tuffarsi nella seconda parte di stagione con la gara diinin questo weekend. Ma come eravamo rimasti in classifica piloti? Fabio Quartararo domina la classifica con 172 punti seguito da Aleix Espargarò a 151 e Johann Zarco a 114. Francesco Bagnaia, dato tra i favoriti a inizio stagione, è fermo a quota 106 e mantiene un solo punticino di distacco da Enea Bastianini (105).: tutto quello che c’è da sapere (Photo credits:)Ecco tutti gli appuntamenti e glidel Gran Premio del Regno Unito, che si svolgerà sulla pista di, con le varie dirette ...

Nelle ultime sette edizioni ci son stati sette vincitori ...... fondamentale partire bene già da domenica sul circuito inglese di. Fabio Quartararo ... Venerdì 5 agosto FP1 Moto3: 10:00 - 10:40 FP1: 10:55 - 11:40 FP1 Moto2: 11:55 - 12:35 FP2 ...Quartararo dovrà scontare in gara un “long lap penalty”, grande occasione per Aprila e ultima spiaggia per Bagnaia. Le gare indimenticabili a Silverstone ...“You'll never walk alone” cantano i tifosi reds e lo stesso vale per i migliaia di appassionati di motociclismo che nel fine settimana tornano a seguire la ...